Les Hommes se cachent pour mentir THEATRE A L'OUEST CAEN, 10 décembre 2023, CAEN. Un spectacle à la date du 2023-12-10 à 17:00. Tarif : 27.2 à 27.2 euros. SC PRODUCTIONS (L.2-1021427/3-1021428) présente : ce spectacle. C'est une comédie qui vous prouve enfin que les mâles ont du coeur. Combien de temps peut-on cacher à son meilleur ami que sa femme l'a quitté ? Le comédien Max n'a qu'une seule idée en tête. Que son père, acariâtre et grabataire, avec lequel il est fâché depuis 15 ans, soit devant la télé lorsqu'il recevra son Molière. Yvou, le pote lunaire (et très imprévisible), accepte de relever cette mission en devenant son auxiliaire de vie. Mais à une condition ! Que Max lui écrive une comédie musicale. Ainsi il pourra épater Marie, l'Amour de sa vie. Un échange de bons procédés qui va rapidement être mis à mal lorsque Max va s'apercevoir que Marie a mis les voiles. METRO CROIX ROUSSE / STATION VELOV' / Parking CROIX ROUSSE ou GROS CAILLOU Arrivée conseillée : 30 minutes avant le début du spectacle 8 QUAI VENDEUVRE Calvados

