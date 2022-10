Les hommes se cachent pour mentir – avec Vincent Piguet et Lionel Laget Compagnie du Café-Théâtre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Représentations du 6 au 10 décembre 2022 à 20h30
Compagnie du Café-Théâtre, Nantes

Horaire : 20:30

Gratuit : non 17 € / 22 € BILLETTERIES :- 02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)- sur www.nantes-spectacles.com Représentations du 6 au 10 décembre 2022 à 20h30dans la grande salle Comédie. “Les hommes se cachent pour mentir”, une comédie hilarante (et presque musicale) qui vous prouve enfin que les mâles ont du coeur. Combien de temps peut-on cacher à son meilleur ami… que sa femme l’a quitté ? Le comédien Max n’a qu’une seule idée en tête. Que son père, acariâtre et grabataire, avec lequel il est fâché depuis 15 ans, soit devant la télé lorsqu’il recevra son Molière. Yvou, le pote lunaire (et très imprévisible), accepte de relever cette mission en devenant son auxiliaire de vie. Mais à une condition ! Que Max lui écrive une comédie musicale. Ainsi il pourra épater Marie, l’Amour de sa vie. Un échange de bons procédés qui va rapidement être mis à mal lorsque Max va s’apercevoir que Marie… a mis les voiles. Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 65 01
http://www.nantes-spectacles.com

