LES HOMMES SE CACHENT POUR MENTIR AUDITORIUM STEPHAN BOUTTET Dinard, lundi 29 avril 2024.

Les hommes se cachent pour mentirUne pièce de Vincent Piguet avec Patrick Chanfray et Julien SchmidtJusqu’où est-on prêt à mentir par amitié ?Marie a quitté You et… il est le seul à ne pas être au courant. Afin de lui éviter son habituel « bug » de post-rupture, Max, son meilleur ami, décide de ne rien lui dire. Mais comment pallier l’absence de Marie ?Les mensonges improbables de Max parviendront-ils à satisfaire Yvou ? Et finalement pourquoi Max se donne-t-il autant de mal ? N’aurait-il pas un intérêt, beaucoup plus personnel, à cacher cette vérité ?Une comédie jubilatoire où les quiproquos et les rebondissements s’enchaînent pour le plus grand bonheur de vos zygomatiques.

Tarif : 10.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-04-29 à 17:00

AUDITORIUM STEPHAN BOUTTET 6 RUE SADI CARNOT 35800 Dinard 35