LES HOMMES PREFERENT LES EMMERDEUSES TOY EVENEMENTS Louviers, samedi 22 juin 2024.

Antoine et Ariane s’aiment. Ils sont heureux. Mais l’ennui guette le couple. La solution ? Ariane doit devenir une emmerdeuse.Baratineur, glandeur et vanneur, Antoine a décidé de se poser depuis qu’il a rencontré Ariane. Elle est tout ce qu’il n’osait plus espérer chez une femme. Douce, conciliante, disponible, amoureuse, elle a tout pour lui plaire. Elle se contente de l’aimer sans lui prendre la tête, sans faire d’histoires, sans chercher à le changer. Tout est simple avec elle, très simple, d’ailleurs simple est le mot qui la qualifie le mieux. Mais à la longue, cette idylle parfaite devient ennuyeuse. Qu’à cela ne tienne, Antoine demande à Ariane de changer. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-06-22 à 20:30

Réservez votre billet ici

TOY EVENEMENTS 55 AVENUE WINSTON CHURCHILL 27400 Louviers 27