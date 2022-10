Les hommes le dimanche Cinéma Le Louxor Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les hommes le dimanche Cinéma Le Louxor, 6 novembre 2022, Paris. Le dimanche 06 novembre 2022

de 11h00 à 12h15

. payant Plein : 7,80 € – 26 ans : 6,50 € SUPPLÉMENT DE 1€ SUR LES CARTES ABONNES LOUXOR, UGC ILLIMITÉ, CINEPASS, CINE-CHEQUES ET CCU

Dimanche 6 novembre à 11h, ciné concert Les Hommes le dimanche, de Robert Siodmak et Edgar George Ulmer, accompagné au piano par Axel Nouveau. Petit-déjeuner offert avant la séance ! Les Hommes le dimanche (Menschen am Sonntag)

DE ROBERT SIODMAK ET EDGAR GEORGE ULMER, ECRIT PAR BILLY WILDER

AVEC ERWIN SPLETTSTOSSER, WOLFGANG VON WALTERSHAUSEN, CHRISTL EHLERS

ALLEMAGNE – 1930 – 1H12 Ciné-concerts accompagné au piano par Axel Nouveau. Dans le Berlin de 1930, quatre jeunes gens, Wagner, Christl, Erwin et Brigitte, se retrouvent pour un pique-nique au bord du lac du Wannsee. Entre jeux d’eau et badinages, l’après-midi va redistribuer les cartes du jeu de la séduction… « Avec cette ode lumineuse aux plaisirs simples et à l’expansion des rêves, Siodmak et sa bande posaient les bases d’un cinéma libre, buissonnier, spontané, précurseur de toutes les « nouvelles vagues », car sachant débusquer à travers hasards et accidents la grâce ineffable du réel. »

Mathieu Macheret – Le Monde Cinéma Le Louxor 170, boulevard Magenta 75010 Paris Contact : 01.44.63.96.96 reservation@cinemalouxor.fr https://www.cinemalouxor.fr/reserver/

