Les Hommes du Président Marseille 4e Arrondissement, 2 février 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Les Hommes du Président L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement

2022-02-02 21:15:00 21:15:00 – 2022-02-05 L’Antidote 132 Boulevard de la Blancarde

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

16 16 Un spectacle hors normes, hilarant et interactif avec des virtuoses de l’improvisation théâtrale !



La France va mal, le moral est au plus bas. La croissance est en berne et la nation est sur le point de craquer. Face à cette crise, le Président de la République se voit obligé d’utiliser sa dernière cartouche : l’improvisation théâtrale. Grand fan de cet art de l’imprévisible, il croit en ses valeurs fédératrices pour redresser le pays.



Il confie alors à l’agent K, assisté de Ducci du duo les Bonimenteurs, un maître de l’improvisation, la mission secrète de se rendre dans chaque ville, chaque entreprise, chaque théâtre avec pour seul objectif de faire du bien en transmettant les fondamentaux de l’improvisation. Assistés du public, les agents vont ils réussir leur mission et redonner le moral aux Français ?



Bien au delà d’une performance d’improvisation, le spectacle est doté d’une structure dramatique avec un fil conducteur et des saynètes improvisés dans lesquelles les deux comédiens jonglent avec les personnages de leur propre et ceux des improvisations, les situations et les époques en totale interaction avec le public qui participe à l’écriture et au jeu d’acteur.



Mise en scène par :

Didier Landucci



Artistes :

Didier Landucci, Nelly Bois

http://www.theatreantidote.fr/

