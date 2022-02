Les hivernants des Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais, 20 mars 2022, Carentan-les-Marais.

Les hivernants des Ponts d’Ouve Maison du Parc 3 Village Ponts d’Ouve Carentan-les-Marais

2022-03-20 08:30:00 08:30:00 – 2022-03-20 10:30:00 10:30:00 Maison du Parc 3 Village Ponts d’Ouve

Carentan-les-Marais Manche Carentan-les-Marais

Animation dans le cadre de l’École des Envolées, Parcours Migrateurs.

Le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin prolonge son travail de sensibilisation avec des cycles de rendez-vous thématiques pour aborder les enjeux actuels et futurs de la transition écologique et de la biodiversité.

Après une brève présentation en salle des critères pour reconnaître les anatidés qui hivernent sur le site : exercice pratique d’identification au cours d’une balade. Accompagnés par une naturaliste, vous découvrirez aussi les méthodes de suivi qui sont employées pour étudier les hivernants

