LES HIVERNALES DU RIRE ET DU VIN Thézan-lès-Béziers Thézan-lès-Béziers Catégories d’évènement: Hérault

Thézan-lès-Béziers

LES HIVERNALES DU RIRE ET DU VIN Thézan-lès-Béziers, 18 février 2022, Thézan-lès-Béziers. LES HIVERNALES DU RIRE ET DU VIN Thézan-lès-Béziers

2022-02-18 21:00:00 21:00:00 – 2022-02-18

Thézan-lès-Béziers Hérault Thézan-lès-Béziers Barber shop quartet. Chapitre 4. Durée : 1h15 – Tout public. Bruno Buijtenhuijs (Ténor), Marie-Cécile Robin-Héraud (Soparano), Rachel Pignot (Alto), Xavier Vilsek (Basse). Avec les vins du Domaine Lou Belvestit. Barber shop quartet. Chapitre 4. Durée : 1h15 – Tout public. Bruno Buijtenhuijs (Ténor), Marie-Cécile Robin-Héraud (Soparano), Rachel Pignot (Alto), Xavier Vilsek (Basse). Avec les vins du Domaine Lou Belvestit. Barber shop quartet. Chapitre 4. Durée : 1h15 – Tout public. Bruno Buijtenhuijs (Ténor), Marie-Cécile Robin-Héraud (Soparano), Rachel Pignot (Alto), Xavier Vilsek (Basse). Avec les vins du Domaine Lou Belvestit. Thézan-lès-Béziers

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Thézan-lès-Béziers Autres Lieu Thézan-lès-Béziers Adresse Ville Thézan-lès-Béziers lieuville Thézan-lès-Béziers