« GiedRé exorcise façon comptines alertement troussées les mille et une turpides d'une société où tant de choses vont de traviole… » Libération

GiedRé est un OCNI. Comprenez « Objet Chantant Non Identifié ». Affectant des tenues au kitsch intelligemment stylisé et au savant mauvais gout, cette lituanienne arrivée en France à l’âge de sept ans plante un hachoir de fraicheur dans notre paysage musical. Quand la chanson hexagonale se complait dans la tranche de vie blafarde, GiedRé aborde les vrais sujets avec une délicatesse rigolarde, une potacherie de dentellière et un refus de tout compromis.

Mais ne vous y trompez pas : ici, rien de vulgaire. Dans ses textes, GiedRé appelle un chat un chat et ne nous épargne rien… surtout le pire ! jouant de sa vraie-¬fausse candeur avec une soufflante virtuosité. Avec les vins d'un producteur local. Sur réservation. Spectacle à 21h à la salle Multi-activités.

