LES HIVERNALES DE SAINT MICHEL – RENCONTRES ARTISTIQUES

du mercredi 8 décembre au dimanche 12 décembre

Église Saint Michel

_La municipalité de Lescure d’Albigeois vous propose un salon d’exposition d’artistes et d’artisans d’art._ _Venez découvrir les oeuvres de douze artistes dans un décor scénographié au cœur de l’Eglise Saint Michel._ _En avant-première, nous vous dévoilons un peu du mystère qui entoure cette mise en scène : en passant le porche de l’Église vous entrerez dans un univers très végétal…_ _Pour en savoir plus, venez pousser la porte de l’édifice du 8 au 12 décembre, de 10h à 19h._ SALON/EXPO D’ARTISTES ET D’ARTISANS D’ART Église Saint Michel Route de Saint-Michel – 81380 LESCURE D’ALBIGEOIS Lescure-d’Albigeois Tarn

de 10h à 19h

