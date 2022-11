LES HIVERNALES DE MONTPELLIER Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

LES HIVERNALES DE MONTPELLIER Montpellier, 25 novembre 2022, Montpellier. LES HIVERNALES DE MONTPELLIER

Esplanade Charles de Gaulle Montpellier Hérault

2022-11-25 – 2022-12-26 Montpellier

Hérault Noël féerique à Montpellier ! Les Hivernales 2022 se déroulent du 25 novembre au 26 décembre sur l’Esplanade Charles de Gaulle*. Profitez des fêtes de fin d’année pour découvrir Montpellier sous un autre jour ! Un véritable village de Noël se tiendra sur l’Esplanade Charles de Gaulle. Sur l’Esplanade Charles de Gaulle, faites un tour au marché de Noël composé de 88 chalets tenus par des artisans et des commerçants : le bonheur des yeux, le bonheur de faire plaisir, mais aussi celui des papilles grâce à de la restauration sur place et 4 manèges payants pour enfants. Les plus petits peuvent adresser au père Noël leurs courriers rédigés à la maison, grâce à une boite à lettres dédiée. Les hivernales, c’est aussi :

Le concours du plus beau chalet :

Votez via un QR Code apposé sur chaque chalet. Les 3 plus beaux sont récompensés le samedi 17 décembre, à 11h sur le kiosque Bosc. Des illuminations viendront également embellir le centre-ville. Animations pour les enfants: ►Animations gratuites :

De 14h à 17h30 : Mercredi 7 décembre 2022 – Maquillage Samedi 10 décembre 2022 – Ateliers de loisirs créatifs Dimanche 11 décembre 2022 – Ateliers de loisirs créatifs Mercredi 14 décembre 2022 – Maquillage Samedi 17 décembre 2022 – Ateliers de loisirs créatifs Dimanche 18 décembre 2022 – Photos avec le Père Noël (tirage offert) Lundi 19 décembre 2022 – Ateliers de loisirs créatifs Mardi 20 décembre 2022 – Photos avec le Père Noël (tirage offert) Mercredi 21 décembre 2022 – Maquillage Jeudi 22 décembre 2022 – Photos avec le Père Noël (tirage offert) Vendredi 23 décembre 2022 – Ateliers de loisirs créatifs ►Un week-end Font Romeu :

Le samedi 10 et le dimanche 11 décembre, de 10h à 13h et de 14h à 18h avec de nombreuses animations dont des initiations au Biathlon laser. ►Un week-end Super Dévoluy :

Le samedi 3 et le dimanche 4 décembre avec des jeux concours, une mascotte, un stand de tir laser… A ne pas manquer non plus ►Parades artistiques et lumineuses en centre-ville

Déambulations dans l’Ecusson : Samedi 3 décembre 2022 – 15h30 – PACHY

Dimanche 11 décembre 2022 – 15h30 – Les Poppin’s

Samedi 17 décembre 2022 – 16h30 – Les Célestes blancs

Dimanche 18 décembre 2022 – 15h30 – Wagonotes

Mercredi 21 décembre 2022 – 15h30 – PACHY

Jeudi 22 décembre 2022 – 15h30 – Wagonotes Noël féerique à Montpellier ! Les Hivernales 2022 se déroulent du 25 novembre au 26 décembre sur l’Esplanade Charles de Gaulle*. +33 4 67 34 70 00 https://www.montpellier.fr/422-montpellier-fete-noel-du-24-novembre-au-2-janvier-2022.htm Montpellier

dernière mise à jour : 2022-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Montpellier Adresse Esplanade Charles de Gaulle Montpellier Hérault Ville Montpellier lieuville Montpellier Departement Hérault

Montpellier Montpellier Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montpellier/

LES HIVERNALES DE MONTPELLIER Montpellier 2022-11-25 was last modified: by LES HIVERNALES DE MONTPELLIER Montpellier Montpellier 25 novembre 2022 Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault Hérault montpellier

Montpellier Hérault