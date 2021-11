Montpellier Montpellier Hérault, Montpellier LES HIVERNALES DE MONTPELLIER Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

2021-11-24 – 2021-12-26

Noël féerique à Montpellier ! Les Hivernales 2021 se déroulent du 24 novembre au 26 décembre sur l'Esplanade Charles de Gaulle*. Profitez des fêtes de fin d'année pour découvrir Montpellier sous un autre jour ! C'est un marché de Noël avec une centaine de commerçants et artisans locaux, qui vous invitent à découvrir et goûter les produits régionaux, allant des friandises aux huîtres, en passant par le vin chaud, la décoration, les jouets ou les bijoux… Retrouvez notre partenaire le Château de Fourques qui vous proposera des vins chauds du 24 au 26 décembre de 10h à 21h (jusqu'à 22h30 les week-ends) * Marché fermé le mardi 25 décembre.

+33 4 67 34 70 00 https://www.montpellier.fr/422-les-hivernales.htm

