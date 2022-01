Les Hivernales au puy de Dôme : Tous à la patinoire ! Orcines Orcines Catégories d’évènement: Orcines

Puy-de-Dôme

Les Hivernales au puy de Dôme : Tous à la patinoire ! Orcines, 9 janvier 2022, Orcines. Les Hivernales au puy de Dôme : Tous à la patinoire ! Lieu-dit La Font de l’Arbre Chemin du Couleyras Orcines

2022-01-09 – 2022-02-06 Lieu-dit La Font de l’Arbre Chemin du Couleyras

Orcines Puy-de-Dôme Orcines EUR La 6ème édition des Hivernales du puy de Dôme a débuté le 18 décembre 2021.

Cette année, grande nouveauté, la traditionnelle patinoire au sommet du puy de Dôme est en glace véritable ! http://www.panoramiquedesdomes.fr/ Lieu-dit La Font de l’Arbre Chemin du Couleyras Orcines

