Les Hivernales 2022 « l'Etrange Noël du Père Noël »
Sausset-les-Pins, 9 décembre 2022

2022-12-09 19:30:00 – 23:30:00

Bouches-du-Rhône Sausset-les-Pins Cette année père Noël est fatigué, il n’a plus la force de partir avec ses rennes pour parcourir la planète et distribuer les cadeaux aux enfants. Il a besoin d’aide ! Alors que Noël approche, il demande à 15 inventeurs et inventrices venus des 4 coins de la planète de trouver une solution: la machine à fabriquer des pères Noëls et des lutins est créée !

Mais l’expérience ne tourne pas comme prévu…

L'esprit de Noël sera-t-il sauvé ? Les cadeaux seront-ils distribués à temps?….c'est que vous découvrirez en venant aux Hivernales 2022 de l'association théâtre Découverte ! Occasion pour les apprentis comédiens de Théâtre Découverte de se confronter au public avant le Sauss'Estival de juin, les Hivernales feront la part belle cette année à l'expression corporelle.

+33 6 10 85 79 77

