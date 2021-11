Nantes CSC Bellevue Loire-Atlantique, Nantes Les Hivernales 2021 : théâtre et performance scénique à Bellevue CSC Bellevue Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Tout public Deux spectacles se présenteront au CSC de Bellevue à partir de 19h00. LE CONTE SOUNDPAINTING Performance solo gestuelle, interactive et sonore – Ce spectacle est un espace d’expérimentation collective, original et surprenant. C’est une invitation, un voyage dans le son et l’émotion, une improvisation orchestrée avec le public. De et avec Tissia Montembault / mise en scène : Jennifer Leporcher Crédit photo : Myke – durée : 40 min. – en savoir + : www.pepaloma.com Cie PépalomaATTENDRE à DANSER Théâtre – Un spectacle théâtral, percussif et philosophique qui invite le spectateur à méditer avec les artistes sur le climat général. Le premier rôle a été attribué au proverbe de Sénèque « La vie ce n’est pas d’attendre que l’orage passe, c’est d’apprendre à danser sous la pluie. » … Claquettes aux pieds, entre reproches, aveux et confidences, les deux quarantenaires règlent leurs comptes en public. Avec Fanny Biron et Anne-Sophie Champain / Mise en scène : Benjamin Ducasse en savoir + www.mobilcasbah.fr/les-compagnies/la-frappée Infos pratiques : ouverture des portes à 18h45 / Durée : 1h15 / Tout public à partir de 5 ans / Information et réservation : CSC Bellevue / tél. 02 40 46 44 22 / bellevue@accoord.fr / Participation libre à la chaussette dans la limite des places disponibles (réservation conseillée) CSC Bellevue adresse1} Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne 02 40 46 44 22 bellevue@accoord.fr

