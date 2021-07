Les historiques de Robert le diable Château Robert le Diable, 7 août 2021-7 août 2021, Moulineaux.

Les historiques de Robert le diable

du samedi 7 août au dimanche 8 août à Château Robert le Diable

### Ici, plus question de légende et de fantastique, les Historiques de Robert le Diable vous feront revivre la Normandie au temps des vikings ! Campement, marché artisanal, essai d’équipement et d’armes viking… Les meilleures troupes de reconstitution historique seront présentes pour une immersion complète. Entrez dans l’ère Viking avec des démonstrations de l’artisanat scandinave comme à l’époque. Un week-end festif et convivial également rythmé par des déambulations musicales où chacun pourra se restaurer grâce à la présence du comité des fêtes de Moulineaux. Cet évènement fait également partie de la programmation estivale « Rouen Métropole en plein R ». **Reconstitution d’un campement viking** C’est un véritable campement viking qui s’installera, le temps d’un week-end dans les douves du château. Travail de l’os, du bois, forge, matériel de chasse et de pêche, mais aussi démonstration de combat, le public pourra découvrir les aspects les plus importants de la vie des scandinaves à cette époque. Chacun pourra venir au contact de ces vikings et les questionner sur leur mode de vie. Une forge, un stand de coutellerie, une archerie et commerces de l’époque seront également présents pour présenter le travail d’artisanat Viking et le commerce chez les scandinaves. **Déambulation musicale** Mythes et légendes vikings seront également accompagnés de musiques traditionnelles au son d’instruments typiques de l’époque. Tout au long du week-end, ces compositions aux sonorités scandinaves rythmeront les déambulations où reconstituteurs en costume et artistes évolueront au gré des envies allant à la rencontre des uns et des autres. **Ateliers découverte** Cet évènement historique est aussi l’occasion pour petits et grands d’apprécier l’Histoire autrement. Au cœur du campement, chacun pourra assister à des démonstrations pédagogiques. Les enfants pourront manipuler les objets de l’époque, soulever une cotte de maille, prendre en main une épée viking ou encore un bouclier, … **Parcours enquête famille** Découvrez le château et son parc à travers un jeu d’enquête grandeur nature sur la thématique viking. Résolvez des énigmes et plongez au cœur de l’ère Viking. **Marché artisanal** Un marché artisanal avec une sélection de produits typiques de l’époque permettra au public de se faire plaisir et de garder un souvenir de ce week-end festif : costumes, coiffes, bijoux, pyrogravure sur bois et vaisselle mais aussi fromages, produits de la ruche et brasseur médiéval. _Restauration – Toute la journée, le comité des fêtes de Moulineaux proposera de la restauration à emporter ou à manger sur place._ Conformément aux mesures sanitaires en vigueur, l’accès à cet événement requiert la présentation d’un pass sanitaire pour toutes les personnes de 18 ans et plus.

Entrée libre, gratuit

L’été continue au château de Robert le Diable. Après le week-end des Fantastiques à Robert le Diable, un nouvel évènement est proposé pour tous.

Château Robert le Diable 1061, Rue Lieutenant Jacques Hergault, Moulineaux Moulineaux Seine-Maritime



