Les Historiques de Bidache Bidache, samedi 5 octobre 2024.

Les Historiques de Bidache Bidache Pyrénées-Atlantiques

De 10h à 18h, traversez le temps en commençant votre voyage par l’Empire Romain et ses légionnaires de l’association Legio XX Valeria Victrix ; continuez votre chemin avec l’époque des invasions vikings avec différents clans présents (Krigerhrafn, Gardiens du Temps, Aker Gorriak et Solskirnir). Hâtez-vous ensuite vers les camps des chevaliers du XIVème siècle animés par la Mesnie de Barbazan et les Fébus Aban et ceux du XVIème siècle. Enfin, finissez auprès de l’association France-Nouvelle France représentant la période du XVIIIème siècle.

Restauration sur place, Cervoises et Hydromel avec Le Village s’anime Bière Truck Landes ! Retrouvez également des artisans comme la Poterie Navarraise ainsi qu’un stand de fleurs séchées. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 10:00:00

fin : 2024-10-05 17:00:00

Esplanade du château de Gramont

Bidache 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Les Historiques de Bidache Bidache a été mis à jour le 2024-02-22 par Office de Tourisme Pays Basque