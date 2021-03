Glasgow Alliance Française Glasgow Glasgow, Lanarkshire Les historiettes de la bibliothèque spécial Francophonie ! Alliance Française Glasgow Glasgow Catégories d’évènement: Glasgow

Alliance Française Glasgow, le mardi 9 mars à 16:30

Le conte est l’occasion idéale pour les enfants de passer du bon temps avec leurs familles tout en nourrissant leur imagination. Du confort de votre salon avec un bon chocolat chaud, venez rêver avec nous le temps d’une heure grâce à de belles histoires racontées par notre bibliothécaire. Mardi 9 Mars, 4.30pm (UK time)

Gratuit et sur inscription

C’est l’heure du conte ! Notre bibliothécaire Anaïs raconte et anime des histoires courtes en français pour vos enfants. Alliance Française Glasgow 3 Park Circus, Glasgow G3 6AX, Royaume-Uni Glasgow Lanarkshire

2021-03-09T16:30:00 2021-03-09T17:30:00

