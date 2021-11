Paris Musée Cognacq-Jay île de France, Paris Les historiettes de Cognacq-Jay Musée Cognacq-Jay Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les historiettes de Cognacq-Jay Musée Cognacq-Jay, 10 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 10 novembre 2021

de 15h à 16h

Le mercredi 10 novembre 2021

de 16h à 17h

payant

Comédienne et conteuse, Laure Urgin fait voyager les petits dès 6 ans au travers de lectures thématiques. Sur les pas de Candide Contes philosophiques, merveilleux et orientaux, récits d’aventure imaginaires… De nombreux ouvrages permettent de rendre vivant le siècle des Lumières et de découvrir ses écrivains les plus célèbres tels que Rousseau ou Voltaire. Mercredi 10 novembre à 15h

A partir de 7 ans Les historiettes de Cognacq-Jay Une mouche devient accessoire de beauté, des rêves s’envolent à cause d’un pot de lait, un enchanteur est puni par une fée…Les œuvres du musée Cognacq-Jay font surgir de petites histoires pour réfléchir et rire. Mercredi 10 novembre à 15h

A partir de 5 ans Animations -> Lecture / Rencontre Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir Paris 75003

1 : Saint-Paul (338m) 8 : Chemin Vert (465m)

Contact : Musée Cognacq-Jay 0140270721 EPPM-cognacqjay.documentation@paris.fr https://www.museecognacqjay.paris.fr/ https://facebook.com/museecognacqjay https://twitter.com/museecognacqjay0140270721 reservation.cognacqjay@paris.fr Animations -> Lecture / Rencontre Enfants

Date complète :

2021-11-10T15:00:00+01:00_2021-11-10T16:00:00+01:00;2021-11-10T16:00:00+01:00_2021-11-10T17:00:00+01:00

Musée Cognacq-Jay / Raphaël Chipault

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Musée Cognacq-Jay Adresse 8 rue Elzévir Ville Paris lieuville Musée Cognacq-Jay Paris