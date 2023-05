Les histoires sportives de Bidouille Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: ile de france

de 17h00 à 17h40

.Tout public. A partir de 4 ans. gratuit Réservations sur place, par téléphone ou en ligne Bidouille et ses bibliothécaires vous attendent pour une séance sportive ! Lire, ce n’est pas de tout repos … Du 19 au 23 juin, le 14e arrondissement célèbre le sport et l’esprit olympique. Pour cette occasion, nous vous proposons une heure du conte spéciale sport pour les enfants à partir de 4 ans. Le nombre de place est limité, merci de prendre en compte qu’un seul adulte par enfant ne sera accepté et de nous prévenir si vous avez un empêchement. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/les-histoires-de-bidouille9

