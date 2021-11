Toulouse Médiathèque Simone de Beauvoir Haute-Garonne, Toulouse Les histoires ont la bougeotte! Médiathèque Simone de Beauvoir Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Médiathèque Simone de Beauvoir, le samedi 22 janvier 2022 à 17:00

Sur le modèle des chaises musicales: des coussins, une lecture. Lorsque la lecture commence, tout le monde tourne autour des coussins. Dès que la lecture s’arrête, les joueurs s’assoient au plus vite dessus. Mais il y a plus de participants que de coussins…

Présentation du « Pass sanitaire » obligatoire pour les + de 12 ans.

Soyez attentifs, tout peux s’arrêter à tout moment… Médiathèque Simone de Beauvoir Place Jean Jaurès 31520 Ramonville Saint-Agne Toulouse Toulouse Centre Haute-Garonne

2022-01-22T17:00:00 2022-01-22T17:30:00

