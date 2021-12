Le Raincy CDI du lycée Albert Schweitzer Le Raincy, Seine-Saint-Denis Les histoires nous rassemblent ! CDI du lycée Albert Schweitzer Le Raincy Catégories d’évènement: Le Raincy

CDI du lycée Albert Schweitzer, le jeudi 20 janvier 2022 à 18:30

Ecrire l’Amour, chanter l’Amour ! Veillée musicale ! Les élèves volontaires liront les textes de leur choix en rapport avec la thématique de l’Amour, sous toutes ses formes. Ils bénéficieront d’un accompagnement musical grâce à leurs camarades. Cette manifestation sera ouverte aux familles. Cet événement est également organisé à l’occasion du projet Oratio Mix dont les établissements scolaires sont partenaires, et qui permet de mettre en relation les équipes pédagogiques.

Cette manifestation est exclusivement réservée au public scolaire des établissements mentionnés dans la description. Elle est également soumise à l’évolution de la situation sanitaire.

Nous créons un parenthèse propice à l’échange, des plus petits aux jeunes adultes. 3 temps seront proposés au CDI du lycée Albert Schweitzer en association avec les artistes de La Transplanisphère. CDI du lycée Albert Schweitzer 11 allée Valère Lefèbvre 93340 Le Raincy Le Raincy Centre Seine-Saint-Denis

