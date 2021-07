Toulouse Musée Georges Labit Haute-Garonne, Toulouse Les histoires extraordinaires Musée Georges Labit Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Organisées par l’[ATAO](http://atao-toulouse.fr/%20), Académie Toulousaine des Arts et Civilisations de l’Orient** * Dimanche 10 octobre 2021 à 11h « Le conte du jeune pêcheur et de la mystérieuse boîte » (Japon) par Anita Henry * Dimanche 28 novembre 2021 à 11h « La légende du samouraï empoisonné » (Japon) par Anita Henry * Dimanche 12 décembre 2021 à 11h « La Messagère céleste » (Tibet) par Arlette Burgard ### Infos pratiques * Les 10 octobre, 28 novembre & 12 décembre à 11h * Durée : 1h * 4 à 17 ans * Ouverture des réservations un mois avant, de 10h à 17h sauf le mardi : 05 31 22 99 80/81

Tarif : Entrée musée

Musée Georges Labit 17 Rue du Japon, 31400 Toulouse, France

