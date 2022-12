LES HISTOIRES DU SOIR « EN PYJAMA » – LES NUITS DE LA LECTURE 2023 Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique

LES HISTOIRES DU SOIR « EN PYJAMA » – LES NUITS DE LA LECTURE 2023 Batz-sur-Mer, 21 janvier 2023, Batz-sur-Mer . LES HISTOIRES DU SOIR « EN PYJAMA » – LES NUITS DE LA LECTURE 2023 11 rue de la plage Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

2023-01-21 18:00:00 – 2023-01-21 19:30:00 Batz-sur-Mer

Loire-Atlantique DANS LE CADRE DE LA NUIT DE LA LECTURE, LA MÉDIATHEQUE VOUS PROPOSE : LES HISTOIRES DU SOIR « EN PYJAMA »

Samedi 21 janvier, de 18h à 19h30

À la médiathèque

Lectures réalisées par Stéphanie PICAUD, de « Lire pour toi ». Avant de s’endormir, une histoire ! Accompagnés de leurs parents, les enfants en pyjama, oreiller sous le bras et doudou à la main, découvrent et savourent sous la couette bien douillette de la médiathèque, les lectures à voix haute d’albums jeunesse. Une petite collation réconfortante sera offerte à la fin de la séance.

>> Réservation indispensable : 02.40.23.89.51 ou mediatheque@mairie-batzsurmer.fr mediatheque@mairie-batzsurmer.fr +33 2 40 23 89 51 http://www.mediatheque.batzsurmer.fr/ Batz-sur-Mer

