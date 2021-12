île de France Les histoires du samedi Catégorie d’évènement: île de France

Les histoires du samedi, 15 janvier 2022, . Date et horaire exacts : Le samedi 15 janvier 2022

de 11h00 à 11h30

gratuit Que vous soyez partis en vacances ou non, la bibliothèque vous accueille avec grand plaisir ! Au menu : histoires et comptines pour les tout-petits (Et pour vous aussi). Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ Enfants;Histoire

