Les histoires du samedi Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris, 23 septembre 2023, Paris.

Le samedi 23 septembre 2023

de 11h00 à 11h30

Le samedi 21 octobre 2023

de 11h00 à 11h30

Le samedi 25 novembre 2023

de 11h00 à 11h30

Le samedi 23 décembre 2023

de 11h00 à 11h30

.Public enfants. Jusqu’à 6 ans. gratuit

On se donne rendez-vous les samedis à 11h, dans la joie et la bonne humeur ! Une séance pour les tout-petits et l’autre pour les plus grands !

On se donne rendez-vous les samedis à 11h, dans la joie et la bonne humeur ! Une séance pour les tout-petits et l’autre pour les plus grands !

Le samedi 23 septembre pour les enfants de 0 à 3 ans.

Le samedi 21 octobre pour les enfants de 3 à 6 ans.

Le samedi 25 novembre pour les enfants de 0 à 3 ans.

Le samedi 23 décembre pour les enfants de 3 à 6 ans.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal 75005 Paris

Contact : +33156811070 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ https://www.facebook.com/bibliothequerilke/

thepurrisian.com