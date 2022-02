Les histoires du samedi 0-3 ans Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’évènement: île de France

Les histoires du samedi 0-3 ans Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 12 février 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 12 février 2022

de 11h00 à 11h00

gratuit

Des histoires racontées par vos bibliothécaires pour passer un agréable moment en famille ! Des histoires pour les tout-petits, racontées par vos bibliothécaires favoris ! Pour les enfants de 0 à 3 ans. Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal Paris 75005

B : Port Royal (Paris) (230m) 91 : Port Royal – Saint-Jacques (Paris) (47m)

Contact : 01 56 81 10 70 https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-rainer-maria-rilke-1672 https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ Enfants

2022-02-12T11:00:00+01:00_2022-02-12T11:00:00+01:00

