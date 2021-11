Paris Bibliothèque Rainer Maria Rilke île de France, Paris Les histoires du samedi 0-3 ans Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’évènement: île de France

Les histoires du samedi 0-3 ans Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 20 novembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 20 novembre 2021

de 11h à 11h30

gratuit

Des histoires racontées par vos bibliothécaires pour pour passer un agréable moment en famille.

Bibliothèque Rainer Maria Rilke
88 Ter boulevard de Port-Royal
Paris 75005

4, 6 : Raspail (606m) 6 : Saint-Jacques (709m)

Contact : Bibliothèque Rainer Maria Rilke 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequerilke/ Animations -> Autre animation

2021-11-20T11:00:00+01:00_2021-11-20T11:30:00+01:00

