Les histoires du Père Castor Maison de la Radio et de la Musique Paris, 6 avril 2024, Paris.

Le samedi 06 avril 2024

de 14h30 à 15h30

.Public enfants adolescents. A partir de 4 ans. payant

De 8 à 10€.

Rendez-vous au Studio 104 de Radio France pour un concert symphonique avec l’Orchestre philharmonique.

Chouette, des histoires du Père Castor mises en musique par Isabelle Aboulker et chantées par la Maîtrise de Radio France ! De la célèbre Michka à la délicate Histoire du soir, on se régale d’entendre ces petites perles chantées et accompagnées par un petit ensemble instrumental composé d’une clarinette, d’un piano, d’un violoncelle et de percussions, et qui feront l’objet d’un beau livre disque aux éditions Flammarion.

ISABELLE ABOULKER

(création mondiale, commande de l’Academie musicale de Villecroze)

LISE BOREL chanteuse et récitante

MAÎTRISE DE RADIO FRANCE*

Musiciens de l’ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

JUSTINE CAILLE flûte

JEROME VOISIN clarinette

KARINE JEAN-BAPTISTE violoncelle

RODOLPHE THERY percussions

MARIE-NOËLLE MAERTEN direction

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-jeune-public/des-histoires-pour-les-petits/scenes-denfants https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228877640745

Michka – DR