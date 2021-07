Tourcoing PARC GEORGES CLEMENCEAU Nord, Tourcoing Les histoires de poche de M Pepperscott – Compagnie Drolatic Industry PARC GEORGES CLEMENCEAU Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing Plage – Parc Clémenceau Mercredi 21 juillet Séance à 16h00 Gratuit Tout public à partir de 8 ans Durée 30 minutes Directement inspiré de Don Quichotte, du Baron de Münchhausen ou de Tartarin de Tarascon, M Pepperscott est un diseur de bobards, un raconteur d’histoires invraisemblables qui lui sont, dit-il, réellement arrivées. À travers ces différents récits M. Pepperscott apportera les preuves de ses talents d’inventeur génial et de détective brillant.

Gratuit

Festival Tréto à Tourcoing Plage PARC GEORGES CLEMENCEAU Avenue de la fin de la guerre 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

