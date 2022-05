Les histoires de Pinpin Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Catégories d’évènement: Gironde

Le Haillan

Les histoires de Pinpin Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, 15 juin 2022, Le Haillan. Les histoires de Pinpin

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros, le mercredi 15 juin à 11:00

Pour les enfants de 0 à 5 ans / durée 20-30 mn **Infos / résas** Gratuit · Sur réservation Contact : 05 57 93 11 31 · [[service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr](mailto:service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr)](mailto:service.bibliotheque@ville-lehaillan.fr)

Gratuit, sur réservation

Pinpin le lapin adore raconter des histoires en compagnie des bibliothécaires ! Viens vite les écouter à la bibliothèque. Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 30 rue de Los Heros 33185 Le Haillan Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-15T11:00:00 2022-06-15T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Le Haillan Autres Lieu Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Adresse 30 rue de Los Heros 33185 Ville Le Haillan lieuville Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Departement Gironde

Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-haillan/

Les histoires de Pinpin Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 2022-06-15 was last modified: by Les histoires de Pinpin Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros 15 juin 2022 Bibliothèque du Haillan 30 rue de Los Héros Le Haillan Le Haillan

Le Haillan Gironde