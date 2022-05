Les histoires de Paulette & Doug The Dog

2022-07-02 11:00:00 – 2022-07-02 11:45:00 Séance d'histoires en anglais. Nous accueillons Cécile et Doug the dog ! Quelle belle surprise! nChansons, histoires en anglais autour de la belle saison et l'été qui s'installe ! Convivialité et bonne humeur seront au rendez-vous ! A partir de 3 ans … mediatheque@tremeven.fr +33 2 98 09 91 16 http://www.matilin.bzh/en-pratique/les-mediatheques-du-reseau/tremeven

