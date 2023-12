Les histoires de mi & mo : le corps Bibliothèque Vaugirard Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les histoires de mi & mo : le corps Bibliothèque Vaugirard Paris, 20 janvier 2024, Paris. Le samedi 20 janvier 2024

de 10h30 à 11h30

.Public enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 6 ans. gratuit

Lecture d’albums pour les enfants de 2 à 6 ans sur le thème du corps Rendez-vous à l’espace Jeunesse de la bibliothèque. Entrée libre dans la limite des places disponibles. Bibliothèque Vaugirard 154 rue Lecourbe 75015 Paris Contact : https://bibliothequevaugirard.wordpress.com/ +33148287742 bibliotheque.vaugirard@paris.fr

