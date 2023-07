Les histoires de Marinette Bibliothèque Parmentier Paris, 27 septembre 2023, Paris.

Le mercredi 27 septembre 2023

de 10h30 à 11h30

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Inscription à partir du mardi 29 aout.

Marinette raconte des histoires aux enfants, les fait chanter et jouer avec leurs doigts.

La Compagnie Théâtrale A Tout Va ! invite les plus jeunes à se rassembler autour d’albums, de comptines et de jeux de doigts pour leur plus grand plaisir, le tout accompagnées de mélodies au ukulélé, et de la fameuse marionnette Marinette !!!

Bibliothèque Parmentier 20 bis avenue Parmentier 75011 Paris

Contact : +33155283015 bibliotheque.parmentier@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier https://www.facebook.com/bibliotheque.parmentier

Compagnie A Tout Va