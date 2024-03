Les Histoires de l’Oncle Will Musée jardin départemental Bourdelle Égreville, samedi 18 mai 2024.

Les Histoires de l’Oncle Will Rencontres entre théatre et sculpture Samedi 18 mai, 21h30 Musée jardin départemental Bourdelle entrée libre et gratuite, prévoir des vêtements chauds et de quoi s’assoir (couverture ou canne siège)

Rencontres entre théatre et sculpture

La compagnie Les Tréteaux de la Pleine Lune, propose une visite déambulatoire crépusculaire adaptée au musée jardin, s’appuyant sur certaines oeuvres de Bourdelle. Leur jeux artistique pluridisciplinaire permet de rencontrer les grands textes de Shakespear sans apréhension et avec humour.

Musée jardin départemental Bourdelle 1 rue Dufet-Bourdelle 77620 Égreville Égreville 77620 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 78 50 90 http://www.musee-jardin-bourdelle.fr De style Art Déco, le musée jardin départemental Bourdelle accueille un ensemble de 57 sculptures en bronze, pour la plupart monumentales, retraçant l’évolution de l’oeuvre d’Antoine Bourdelle (1861-1929). Il s’agit de bronzes originaux parmi lesquels figurent ses créations les plus célèbres : Héraklès archer, le Centaure mourant ou la monumentale statue équestre du Général Alvear.

©tréteaux de la pleine lune TPL