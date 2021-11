Toulouse Bibliothèque Duranti Haute-Garonne, Toulouse Les histoires de l’avent Bibliothèque Duranti Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Les histoires de l’avent Bibliothèque Duranti, 1 décembre 2021, Toulouse. Les histoires de l’avent

du mercredi 1 décembre au vendredi 31 décembre à Bibliothèque Duranti

Du 1er au 23 décembre, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 17h Les histoires de l'avent jeune public Lectures – Hiver – Noël Pour patienter jusqu'à Noël, les bibliothécaires de Duranti vous attendent chaque jour au coin de la cheminée pour vous lire l'histoire du soir… À partir de 4 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

