Une séance de contes toute particulière où les histoires ne seront pas issues d’un livre papier mais d’un livre numérique, qui sera projeté sur grand écran. Les enfant sont acteurs de l’histoire et peuvent interagir à l’aide d’une tablette numérique.

Entrée libre sur inscription

2022-09-01T10:00:00 2022-09-01T12:00:00

