le mercredi 2 février 2022 à 14:00

Au programme des contes numériques Venez écouter une histoire autrement, de façon collaborative et interactive, à l’aide d’un outil numérique.

Entrée libre sur inscription

Une animation autour de l'opération « Le mois du numérique » Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon

2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T16:00:00

