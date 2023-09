Les histoires de Bidouille dès 4 ans Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 20 décembre 2023, Paris.

Le mercredi 20 décembre 2023

de 17h00 à 17h40

.Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit

Sur place, par téléphone ou en ligne

Et si on écoutait des histoires ?

Chaque 3ème mercredi du mois, à 17h, Bidouille et ses bibliothécaires lisent une sélection d’albums pour les enfants à partir de 4 ans.

Venez découvrir ou vous régaler à nouveau des trésors de la littérature jeunesse.

Bidouille, c’est notre petite mascotte orange, qui adore lire des histoires.

Avec ses bibliothécaires, Bidouille vous propose un temps de lectures, de chansons et de jeux de doigts ! Venez découvrir des albums et des kamishibaïs parmi nos nouveautés ou (re)découvrir nos coups de cœur d’hier, d’aujourd’hui et de toujours.

RDV donc le 20 décembre

Réservation conseillée – nombre de places limité



Et pour les petits frères et les petites sœurs, Bidouille raconte

aussi des PETITES histoires chaque 2ème samedi du mois, à 10h30 (de 0 à 3 ans).

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/les-histoires-de-bidouille13

