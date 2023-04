Les histoires de Bidouille au jardin Square du Cardinal-Wyszynski Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le jeudi 13 juillet 2023

de 10h30 à 11h15

.Public enfants. A partir de 3 ans. gratuit Réservation conseillée (pour vous tenir informés en cas de pluie!). Inscription à la bibliothèque, par téléphone, ou en ligne sur billetweb.fr L’Heure du conte mensuelle de Bidouille se fait à l’extérieur en été! Vos bibliothécaires et « Bidouille », leur mascotte orange, vous lisent des albums, des contes (et parfois vous chantent des chansons !) au square Wyszynski. Pour cette heure du conte estivale de Bidouille, nous vous donnons RDV au square du Cardinal Wyszynski. Il se trouve rue Vercingétorix, en face de l’Église Notre Dame du Travail. Nous vous attendons dans l’herbe à côté du bac à sable, pour une demie-heure d’histoires . Et si vous voulez rester avec nous ensuite pour bouquiner au soleil ou à l’ombre d’un arbre, sachez que nous venons les bras chargés de livres tous les jeudis d’été, du 13 juillet au 31 août, de 10h30 à 12h. Avec cette heure du conte, venez découvrir ou vous régaler à nouveau des trésors de la littérature jeunesse. Pour tous les enfants à partir de 3 ans, sur inscription. Square du Cardinal-Wyszynski 54, rue Vercingétorix 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/les-histoires-de-bidouille8

