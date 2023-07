Les histoires de Bidouille à la bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Les histoires de Bidouille à la bibliothèque Benoîte Groult Bibliothèque Benoîte Groult Paris, 20 septembre 2023, Paris. Le mercredi 20 septembre 2023

de 17h00 à 17h40

.Public enfants. A partir de 4 ans. gratuit Réservations sur place ou en ligne

Et si on écoutait des histoires ? Un mercredi par mois, à 17h, Bidouille et ses bibliothécaires lisent une sélection d’albums et de contes pour les enfants à partir de 4 ans. Venez découvrir ou vous régaler à nouveau des trésors de la littérature jeunesse. Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 +33143224218 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/ https://www.billetweb.fr/les-histoires-de-bidouille10

D.R. Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Benoîte Groult Adresse 25 Rue du Commandant René Mouchotte Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Benoîte Groult Paris

Bibliothèque Benoîte Groult Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/