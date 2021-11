Donnezac Yourte de l'Imaginarium Donnezac, Gironde Les histoires chuchotées Yourte de l’Imaginarium Donnezac Catégories d’évènement: Donnezac

Les histoires chuchotées

Yourte de l'Imaginarium, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

Yourte de l’Imaginarium, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

3 séances de 20 mn adaptées aux petites oreilles pour découvrir des histoires d’amour toutes douces, toutes sucrées, chuchotées au creux de l’oreille et sur fond de musique douce. Il suffit de s’inscrire pour réserver sa place à l’une des séances (places limitées), de venir avec son plus beau pyjama bien douillet, de penser à amener doudou et une couverture pour assister confortablement à l’une des séances d’histoires chuchotées avec l’équipe de l’Imaginarium. Tout est réuni pour faire de beaux rêves.

places limitées, sur inscription, prévoir pyjama, doudou et couverture, 2€ par personne

Viens avec ton pyjama et ton doudou écouter les histoires chuchotées sous la yourte de l’Imaginarium Yourte de l’Imaginarium 50 le Bourg 33860 Donnezac Donnezac Gironde

