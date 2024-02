Les histoires aux quatre vents Médiathèque les Quatre Vents Le Loroux-Bottereau, mercredi 13 mars 2024.

Les histoires aux quatre vents Retrouvez en alternance Caroline Le Lausque et Bastien Gonzalez qui chacun à leur manière vont enchanter nos histoires aux 4 vents et ravirent les yeux et les oreilles des enfants. De 3 à 7 ans. Mercredi 13 mars, 16h00 Médiathèque les Quatre Vents Entrée libre

Médiathèque les Quatre Vents 4 rue du jeu de paume, Le Loroux-Bottereau Le Loroux-Bottereau 44430 Loire-Atlantique Pays de la Loire