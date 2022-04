Les Histoires à petits sons Médiathèque de Lencloître Lencloître Catégories d’évènement: Lencloître

Médiathèque de Lencloître, le mercredi 25 mai à 10:30

Venez partager un moment privilégié avec votre petit. Petites oreilles, yeux ronds et doigts curieux : tous ses sens seront en éveil lors de ce conte musical. En partenariat avec le Conservatoire de musique de Grand Châtellerault, une histoire racontée par les bibliothécaires et mise en musique par les intervenants musiciens. “Le petit éléphant rose” d’Isabelle Gil. Pour les enfants de 0 à 3 ans. Sur inscription.

Une histoire mise en musique pour les tout petits Médiathèque de Lencloître 9 rue Saint-Exupéry Lencloître Lencloître Vienne

2022-05-25T10:30:00 2022-05-25T11:30:00

