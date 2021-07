LES HISTOIRES À DANSER Le Mans, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Le Mans.

LES HISTOIRES À DANSER 2021-07-09 16:30:00 – 2021-07-09 devant la MPT Jean Moulin 23 Rue Robert Collet

Le Mans Sarthe

Ça bulle dans les parcs avec le Festival Soirs d’été. Spécial « Pour les tout petit aussi ». La compagnie mancelle Cet Eté, spécialisée dans la création de spectacles jeune public. Une danseuse et un comédien donnent vie aux personnages qu’on rencontre dans les livres des enfants : contes traditionnels ou albums contemporains, le choix est infini et les artistes s’adaptent à l’œuvre et au lieu qui les accueille en quelques jours seulement pour une représentation éphémère et unique ! Genre : contes. Très jeune public. Durée : 30 min.

