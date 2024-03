Les hirondelles font le printemps au Foyer Rural Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat, vendredi 24 mai 2024.

Les hirondelles font le printemps au Foyer Rural Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Mieux connaître les hirondelles de notre région, les menaces qui pèsent sur ces oiseaux et les solutions existantes pour les aider. Le vendredi présentation en salle des différentes espèces présentes dans le Limousin et le samedi à la recherche des hirondelles ou des indices de présence dans les rues de Saint-Léonard. L’occasion de discuter de l’accueil de la biodiversité de sa maison ou de sa commune et comment favoriser ces espèces. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 18:00:00

fin : 2024-05-24

Foyer Rural Espace Denis Dussoubs

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr

