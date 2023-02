Les Hippodromes du Coeur Association : Société Hippique de Marseille Marseille 10e Arrondissement Marseille 10e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Samedi 18 mars, à partir de 18h sur l'Hippodrome de Marseille-Vivaux, rejoignez-nous nombreux pour une réunion de courses hippiques, dédiée aux services pédiatriques de l'hôpital de la Timone.



Ce superbe événement caritatif, sportif et festif sera ouvert à toutes et tous, ne coûtera que 5 euros, l’intégralité des recettes financera l’acquisition de fauteuils convertibles en lits pour les parents des petits patients de la Timone.



Autour des 7 courses au trot de la réunion, sont prévues des courses de poneys , de nombreuses animations notamment un village enfants (châteaux gonflables, stand de maquillage, jeux en bois, distribution de bonbons, food truck sucré) , des espaces de restauration, de la magie et une surprise.



Les cheerleaders des Blue Stars Marseille seront également présents. Chacune des courses portera le nom d'une association qui oeuvre au quotidien à la Timone 1,2,3 soleil, les Cuistots du cœur, Les lueurs de l'espoir, le fil d'Ariane, Le Rire Médecin, Soleil Bleu Azur, Fenominots, Améliore. L'intégralité des recettes de cette journée sera reversée à Phoceo, Fonds de dotation des Hôpitaux Universitaires de Marseille – Méditerranée.

