LES HEURES SUSPENDUES : TENDRESSE EN PLEIN AIR
17 mai 2022

Château-Gontier 4 bie Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

12:45:00 – 13:30:00

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Rencontre poétique et musicale

Comédienne et performeuse en espaces publics, Irène Le Goué fait partie des Souffleurs commandos poétiques depuis 2013 et a rejoint en 2020 le Collectif de la Meute pour le projet API.

Freddy Boisliveau est guitariste et collabore avec plusieurs artistes ou compagnies.

Pour cette pause déjeuner, les deux artistes proposent une création musicale mêlant poèmes et improvisations à la guitare.

Restauration possible sur place dès 12h, réservation au 02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org

Respect des mesures sanitaires en vigueur.

Nouveaux rendez–vous au Carré : les heures suspendues sont une invitation à vous offrir une parenthèse musicale, poétique, chorégraphique au beau milieu de votre journée de travail. Une heure artistique suspendue dans l’espace paisible du Cloître des Ursulines…

Château-Gontier 4 bie Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

