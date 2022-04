LES HEURES SUSPENDUES : PHASMES Château-Gontier-sur-Mayenne, 2 juin 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

LES HEURES SUSPENDUES : PHASMES Château-Gontier 4 bie Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

2022-06-02 12:45:00 – 2022-06-02 13:30:00 Château-Gontier 4 bie Rue Horeau

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200

Deux acrobates-danseurs explorent le lien entre l’être humain et la nature. Tels des phasmes, les deux artistes cherchent à se fondre dans un espace de vie constitué de feuilles mortes. Ils jouent des capacités de mimétisme des corps dans un langage sensuel et inquiétant, brutal et fragile à la fois.

Restauration possible sur place dès 12h, réservation au 02 43 09 21 52 / contact@le-carre.org

Nouveaux rendez–vous au Carré : les heures suspendues sont une invitation à vous offrir une parenthèse musicale, poétique, chorégraphique au beau milieu de votre journée de travail. Une heure artistique suspendue dans l’espace paisible du Cloître des Ursulines…

contact@le-carre.org +33 2 43 09 21 52 http://www.le-carre.org/

Château-Gontier 4 bie Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne

