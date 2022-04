LES HEURES SUSPENDUES : DUO DE VIOLONCELLES Château-Gontier-sur-Mayenne Château-Gontier-sur-Mayenne Catégories d’évènement: Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne Les violoncellistes Thomas Dufond et Adrien Michel se sont rencontrés durant leur adolescence au conservatoire d’Aix en-Provence. Aujourd’hui pédagogues et interprètes, ils sont tout aussi actifs dans la transmission de leur discipline que dans divers projets musicaux (musique de chambre ou orchestre).

Programme:

– Duo nº 2 en si mineur op 51 de Jacques Offenbach

– Sonate pour deux violoncelles en Sol Majeur de Jean-Baptiste Barrière

